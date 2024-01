Davi e Nizam discutem após formação de paredão - Reprodução

Publicado 15/01/2024 08:30 | Atualizado 15/01/2024 08:55

Rio - Os ânimos ficaram exaltados no "BBB 24" após a formação do paredão deste domingo. Davi, Beatriz e Pizane são os brothers que estão na berlinda. Davi não gostou nadinha de disputar o voto popular mais uma vez e acabou protagonizando uma briga com Nizam, que faz parte do grupo que o indicou para a berlinda.

"Você chegou pra mim antes da votação, aqui na cozinha, perguntou se eu ia votar em você. Eu votei em você, porque eu sou homem. Eu sou homem. Seu put*. Eu sou homem, parceiro. Eu sou homem, não viaje não. Eu sou homem nessa desgraça. Não sou viad*. Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem, rapaz", disparou Davi, muito exaltado.

"Esse cara é articulador, falso do caralh*. Odeio gente falsa. Odeio. Você é falso, parceiro. Odeio gente falsa igual a você. Você chegou na cozinha, antes da votação e perguntou se eu ia votar em você. Eu votei em você mesmo, votei em você, seu abestalhado, seu articulador", completou.

No quarto, Michel alertou Davi sobre sua fala problemática. "Pega muito isso. Cuidado com o que você fala. Porque isso pega muito mal. Você pega uma minoria que... Eu estou aqui por isso também, porque a gente luta pra caralh*.

Os internautas ficaram divididos com as declarações de Davi. Algumas pessoas tentaram justificar a fala do brother dizendo que trata-se de uma gíria na Bahia. Outras pessoas afirmaram que mesmo que seja uma gíria, é problemática.

Davi: “Eu sou homem! Não sou viado! Tenho 21 anos e meu pai me fez foi homem”. #BBB24 pic.twitter.com/IrkeidHwfe — BCharts (@bchartsnet) January 15, 2024

gente o davi ter falado "eu sou homem e não v1ado" é uma giria muito usada na bahia, muito famosa. não é uma expressão pra ofender. vcs tao nervosos com o favoritismo dele e tao tentando queimar o menino #BBB24 pic.twitter.com/hYU9n3JuPH — dgzin (@starkbizzler) January 15, 2024

davi para com essa porra de eu sou homem por favor pic.twitter.com/TIiXBBXern — ramon (@oramonozorio) January 15, 2024