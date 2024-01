Carmo Dalla Vecchia opina sobre frase problemática dita por participante do 'BBB 24' - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 17:08

"Durante muito tempo eu escutei umas palavras que não foram legais. Gay, bicha, viad*! Eu tive que ressignificar essas palavras pra mim, e eu confesso que hoje sinto muito orgulho de dizer que eu sou viad*. Acho que eu fiz um trabalho muito bonito, com muita ajuda, de tirar o sentido pejorativo da palavra. [Mas] quando eu vejo um cara dizendo: 'eu não sou viad*, eu sou homem', não dá pra negar que é uma expressão preconceituosa, homofóbica. Esse menino me parece ser um cara legal, eu torço pra ele inclusive, mas não dá pra livrar a frase do preconceito. Aí eu fiquei pensando: dá pra ser um bom pai e ser machista? Dá pra ser um bom religioso se tiver preconceito racial? Nessa teia social que a gente vive, temos que tomar cuidado pra não magoar quem tá do nosso lado", afirmou o modelo em uma publicação no seu Instagram. O gaúcho assumiu sua sexualidade em junho de 2021 e é casado com o diretor João Emanuel Carneiro há 17 anos. Os dois são pais do pequeno Pedro, que tem 4 anos.

Entenda o caso



O brother disse a polêmica frase: "eu sou homem, não sou viad*. Tenho 21 anos, meu pai me faz homem" durante uma discussão com seu colega de confinamento, Nizam. Ambos são do grupo Pipoca, mas Davi é o único que corre o risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil na eliminação da próxima terça-feira (16).



O assunto dividiu opiniões de internautas: enquanto alguns saíram em defesa do motorista de aplicativo, argumentando que a gíria é cultural da Bahia, outros concordaram com a reflexão feita por Carmo. "Aqui na Bahia se usa demais essa expressão! Não podemos culpar o Davi porque foi o lugar onde ele nasceu", escreveu uma pessoa. "É regionalismo e é errado. É cultural e deve ser pontuado pra que isso acabe", declarou outra. "Vídeo mais que necessário para todos refletirem! Você é cirúrgico, aprendo muito te ouvindo", exclamou uma terceira. "Gíria nordestina, gente! Não é sobre comunidade. Sou gay e falo isso", contou mais uma.