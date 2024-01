Gil do Vigor (direita) critica fala de Davi no ’BBB 24’ - Reprodução Internet

Gil do Vigor (direita) critica fala de Davi no ’BBB 24’Reprodução Internet

Publicado 15/01/2024 09:07 | Atualizado 15/01/2024 09:11

Rio - O ex-BBB Gil do Vigor criticou a fala de Davi, participante do "BBB 24", nas redes sociais. Durante uma discussão com Nizam na noite deste domingo, o baiano começou a gritar "eu sou homem, não sou viad*" . Segundo Gil, as pessoas não podem "passar pano" só porque gostam de Davi.

"As pessoas não merecem linchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto", escreveu Gil no Twitter.

"E não falo sobre torcida e 'BBB', é geral, vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities mas muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue!", finalizou Gil, que recebeu algumas críticas por falar sobre um dos favoritos do público.

"O cara morava em uma casa de taipa na Bahia. Ele não tem educação para filtrar essas falas. Ele não é homofóbico", disse um internauta.

"Gil, eu também sou gay e torci muito por você no BBB21. Contudo, é preciso entender o contexto. Isso é uma gíria criada, sim, a partir de uma homofobia estrutural e foi dita em um momento de raiva. Tem que ser repreendida? Tem. Isso faz dele uma pessoa menos merecedora do prêmio? Não, porque ninguém é perfeito! Você também surtou dentro da casa e a gente te defendeu aqui fora. Todos erram em algum momento do jogo. Você e o Davi são pessoas reais dispostas a jogar o jogo", disse outro telespectador.

Gil do Vigor, então, disse que não iria mais comentar o programa. "Irei me ausentar de comentar 'BBB', deixarei para comentar com a Ana Maria apenas. Motivos: Quero Paz! Pronto, agora o seguinte, do mesmo jeito que entretenimento possui alcance absurdo, vamos apoiar o projeto que estou de fazer vídeos sobre educação financeira, vamos divulgar… Beijos!", finalizou.