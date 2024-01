Alane explica desmaio e conversa com Nizam - TV Globo

Publicado 14/01/2024 15:48

Rio - Alane desabafou com Beatriz neste domingo (14), no banheiro do Big Brother Brasil, e a explicou sobre o seu desmaio na noite do último sábado (13), enquanto falava com Nizam sobre uma situação envolvendo Vanessa Lopes.

"Eu entrei no quarto e ele [Nizam] entrou atrás de mim. Quando ele entrou atrás de mim e a gente se falou, eu cheguei para ele e falei: 'A Vanessa não gostou de saber o negócio do espelho, que eu não sei como chegou nela'. Só que, quando eu falei para ele que a Vanessa não gostou, eu me senti expondo a Vanessa, porque ela que deveria falar. Aí, eu comecei a ter uma crise de ansiedade por achar que eu tinha que contar para ela que eu expus ela", revelou Alane.



"Por isso você desmaiou ontem?", perguntou Beatriz. "Foi, só que para eu contar para ela, eu tenho que expor o Nizam. E para eu expor o Nizam, eu fui falar 'Nizam, eu posso te expor? Eu quero falar para ela que eu soltei isso' e ele falou: 'Mas não é uma coisa grande, se tu contar, vai mexer em muita coisa'. E eu comecei a ficar muito nervosa porque eu quero contar para ela, ela ficou muito mal com isso. Mas eu contando, exponho ele", disse Alane.



Beatriz opinou e disse que ela deveria falar com Vanessa, mas Alane rebateu: "Só que, se eu chegasse primeiro na Vanessa, eu ia estar expondo ele. Quando eu voltei para a festa, ele falou 'vamos falar nós três com a Vanessa amanhã', que era hoje, porque eu não vou conseguir dormir se não contar para ela. Tudo isso só está sendo difícil porque eu tenho um 'relacionamento' com ele. Eu, Alane, não sei me relacionar, já aceitei isso e aqui dentro tudo é muito mais difícil", declarou a para paraense.

"Eu acho que ele tá com medo de sair como errado. No fundo eu acho que ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como o errado. A única certeza que eu tenho agora é que eu não quero ter casal aqui", falou Alane.

