Veja a reação de Thalyta ao flagrar Juninho falando dela - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 12:47 | Atualizado 13/01/2024 13:12

Rio - Juninho e Thalyta discutiram na tarde da sexta-feira (12), durante o confinamento do Big Brother Brasil. O motoboy se sentiu ignorado pela advogada ao longo do dia e acabou indo tirar satisfação com a sister.

Durante a briga na cozinha da Xepa, Juninho afirmou que estava incomodado com as atitudes de Thalyta em relação a ele. "Você passa por mim no corredor e nem me olha no olho", reclamou o brother, levantando o tom de voz. "Por que você está gritando comigo? Eu tô falando numa boa", questionou a sister.

"Tá achando que eu tô te atacando. Eu não tô te atacando. Eu tô falando porque eu gosto de fazer entender claro. Se eu estou gritando, desculpa", explicou Juninho.



Thalyta se defendeu sobre o motivo pelo qual ela não se aproxima do motoboy. "Você teve uma troca, você me contou sua história, e eu falei nossa: 'tenho uma história f*da'. Só que depois, muita coisa aconteceu, Juninho. Muita coisa aqui dentro está sendo difícil para mim como jogadora".



"Então assim, você não veio até mim, eu não fui até você, foi dos dois lados. Ninguém foi atrás de ninguém", apontou Thalyta. E Juninho deu sua opinião: "Tem hora que você passa por mim e nem me olha no olho. Ontem você passou por mim, eu olhei pro seu cadarço e estava desamarrado. Você ia para uma prova. A questão é, eu estou prestando atenção em tudo, você parece que está prestando atenção no que talvez você ache que é sua jogada".



A advogada finalizou justificando a falta de aproximação: "Ontem foi um dia extremamente difícil para mim. E assim, o jogo aqui dentro tem que ser coletivo, mas a gente passa por questões pessoais. Tem coisas aqui que doem na gente que já doem lá de fora, entendeu? Eu não reparei em você? Então você me desculpa, eu estava reparando em mim".



No paredão formado na noite desta sexta-feira (12), Davi foi indicado pelo líder, Juninho foi pela votação da casa e teve direito ao contra golpe, indicando Thalyta.



Após a formação do paredão, o motoboy foi explicar seu lado da briga para alguns brothers no banheiro, quando Thalyta apareceu discretamente e flagrou Juninho falando dela e não gostou nada da atitude dele.

