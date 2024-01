Vanessa Lopes pede perdão para Yasmin Brunet durante conversa no ?BBB 24? - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/01/2024 17:38 | Atualizado 12/01/2024 18:15

Rio - Vanessa Lopes e Yasmin Brunet conversaram durante o confinamento do Big Brother Brasil nesta sexta-feira (12), e tentaram colocar um ponto final nos problemas do passado. As sisters deram um braço e a tiktoker pediu perdão por ter falado mal da modelo. Porém, após ouvir Vanessa, a modelo ficou frustrada devido a tiktoker não querer falar sobre a polêmica com Gabriel Medina.

"Eu tinha medo de você. Eu não estou brincando, amiga. Me perdoa, de verdade, por tudo o que eu já falei e por não ter nem pensado nas suas dores ou que eu poderia te conhecer melhor. Sei que a gente não tinha situação para se conhecer, então acredito que aconteceu no momento certo", disse Vanessa.



A tiktoker revelou que tinha receio de como o público reagiria com essa amizade. "Estou cagando para o que o público está pensando. Durante muito tempo fiquei pensando: será que o povo vai me achar falsa? Fod*-se", declarou.

Depois de ouvir Vanessa, a modelo tentou se abrir sobre as visões equivocadas que elas tinham uma da outra e que foram criadas por terceiros. Porém, quando Yasmin tentou explicar seu lado, Vanessa disse que não se sentia confortável de ouvir, pois era amiga das pessoas envolvidas na história.



Yasmin ficou frustrada por não poder falar ao seu lado, mas entendeu Vanessa não querer conversar sobre o assunto naquele momento.



Entenda o caso

Yasmin e Vanessa se desentenderam quando o casamento da modelo com Gabriel Medina chegou ao fim, em janeiro de 2022. Isso porque a tiktoker foi vista aos beijos com o surfista pouco tempo depois da separação e a ex-mulher do atleta parou de segui-la nas redes sociais.