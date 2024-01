Vanessa Lopes revela que acha brother do BBB 24 bonitão - Reprodução/Globo

Vanessa Lopes revela que acha brother do BBB 24 bonitãoReprodução/Globo

Publicado 12/01/2024 15:06

Rio - Vanessa Lopes e Isabelle conversaram na tarde desta sexta feira (12) no Quarto Fada sobre relacionamentos. Elas falaram sobre admirar a beleza das pessoas e poder falar abertamente sobre isso mesmo quando estão em um compromisso com alguém.

Em seguida, Vanessa revela que acha Nizam um homem bonito. "É admirar a beleza dos outros, admirar a sua beleza dançando, o sorriso do outro, o olhar do outro, o corpo do outro. Vou falar que não achei o Nizam bonito? O cara é um gatão, um galã de filme", diz a influenciadora.

"Não falo de pegação... Falo só de você está namorando uma pessoa e falar umas besteiras... Tem relacionamentos que as pessoas não acham legal falar, normalmente eu me relaciono com pessoas que sou aberta, eu: 'nossa, aquela mulher ali é bonitona', 'aquele cara ali é gostosão' e normalmente eu sempre estou com pessoas que concordam", falou a sister.

Alane e Nizam trocam carícias embaixo do edredom

Os participantes Alane e Nizam dormiram na mesma cama, no quarto Fada, na noite desta quinta-feira, e acordaram no maior clima de romance nesta sexta . Em determinado momento, os dois ficaram de "conchinha". Nesta manhã, o executivo de contas acordou, deu um beijo na bochecha da sister e ficou de rostinho colado com ela.

Depois, Alane pegou a mão de Nizam e colocou em cima de seu peito. Enquanto isso, o rapaz passou a massagear o pescoço da bailarina. E o clima pegou fogo. Houve um momento em que Alane chegou a ser flagrada com a mão nas partes íntimas de Nizam.

Mais cedo, os dois haviam conversado e chegado a conclusão que não iriam se envolver em um relacionamento amoroso no programa neste momento.