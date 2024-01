Maycon pediu para Yasmin não abraçá-lo caso um dos dois fossem eliminados nesta quinta-feira - Reprodução

Maycon pediu para Yasmin não abraçá-lo caso um dos dois fossem eliminados nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 12/01/2024 07:54 | Atualizado 12/01/2024 07:56

Rio - Em todas as edições do "Big Brother Brasil", os brothers costumam abraçar os eliminados do programa para se despedir após os paredões. Pensando nisso, antes da eliminação desta quinta-feira, quando ainda nem sabia se o eliminado seria ele ou outra pessoa, Maycon pediu para Yasmin Brunet não cumprimentá-lo caso um dos dois fossem eliminados.

"Yasmin, se a gente sair, não me abraça não, tá?", pediu o cozinheiro. "Claro", respondeu apenas Yasmin Brunet. "Obrigado", disse Maycon. "Manteve distância, então vamos manter distância. Aí da porta pra fora é outra parada. E se quiser também. Eu vou querer. Se tu quiseres, eu vou querer. Só pra te avisar que se tu quiseres, eu quero. Se tu não quiseres...", completou o agora ex-brother sobre uma possível amizade entre eles fora da casa.

A fala de Maycon repercutiu nas redes sociais. "Olha isso, esse cara é pistolinha da cabeça", disparou uma pessoa no Twitter. "Ele jurando que ela se importa com o abraço dele", disse outro internauta. "Nossa, a Yasmin não vai nem dormir pelos próximos cinco dias porque o Maycon não quis dar um abraço nela. Ela vai ficar muito mal", ironizou outra pessoa.