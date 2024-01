Maycon e a mulher, Francine - Reprodução Internet

Maycon e a mulher, FrancineReprodução Internet

Publicado 11/01/2024 13:33 | Atualizado 11/01/2024 13:41

Rio - Francine de Souza, mulher do cozinheiro Maycon, do "BBB 24", falou sobre o "cancelamento" de seu marido por conta das atitudes dele no reality show da Globo. "Eu, enquanto esposa, fiquei muito triste, porque eles estão cancelando uma vida. É meu marido. E machuca, dói, dói muito. Eu acho que vai doer muito quando ele sair, porque a gente cuida muito um do outro. Então, hoje o cancelamento precoce tem mexido bastante com o meu emocional, tenho me preocupado muito", disse ao colunista Gabriel Perline, do "iG".

fotogaleria

"São coisas que a gente nem imagina. É um sonho, né? É um sonho que acaba machucando muito. Ninguém é perfeito, mas quando é uma enxurrada de cancelamento, é dolorido. É uma dor inexplicável, que tomara Deus, que ninguém precise passar, porque tu não sabe muito a quem recorrer, né? O cancelamento precoce é isso, ele te desconcerta, todos os teus sentimentos, ele mexe com tudo e da pior forma possível", completou.

Francine garantiu que Maycon não costuma agir como está fazendo no programa. "Ele não é exatamente como tem se mostrado não. Na vida a gente não tem aquela aflição de conviver com tantas pessoas e, ao mesmo tempo realizar o sonho, ter uma prova e ter a pressão de poder ser eliminado", iniciou.

"O meu marido é aquela pessoa que agrega e que ajuda, como ele tem ajudado na prova. Que canta, que fala bastante mesmo, ele é assim. Eu acredito que, para ele ser exatamente o que é da essência dele mesmo, ele teria que estar mais dias na casa e mais à vontade. Ter mais afinidade com todos. Assim quem sabe conseguiriam ver o Maycon. Não tem como comparar a vida aqui fora com reality lá dentro. É extremamente diferente", continuou Francine.

"Essa mudança fez com que eu ficasse mais próxima do meu esposo. Acredito que tudo que ele precisar eu vou estar aqui. Ele deixou bem clara a preocupação que ele tem comigo aqui fora... Aquela preocupação dele de me achar que eu estou sozinha, eu queria assim poder falar dentro da alma dele: 'Tá tudo bem aqui fora. Eles estão cuidando de mim de uma forma que é inexplicável'. Que as pessoas consigam ver ele da forma que quem o ama vê. E eu não posso perder a esperança, porque ele é minha esperança e eu sou a esperança dele", finalizou.

Desde que entrou no "BBB 24", Maycon causou revolta no público pela forma como falou com o paratleta Vinicius e também com outros participantes, como Yasmin Brunet.