Yasmin Brunet ganhou uma roupa transparente da produçãoReprodução

Publicado 11/01/2024 09:16 | Atualizado 11/01/2024 09:22

Rio - O bumbum de Yasmin Brunet tem chamado atenção não só na casa do "BBB 24", mas também nas redes sociais. Na festa desta quarta-feira, Vinicius chegou até a se "assustar" ao perceber que estava indo em direção ao local onde Yasmin rebolava com uma roupa transparente.

fotogaleria

Nas redes sociais como o Twitter, não se fala de outra coisa. "Ai, Deus, coloca em minha vida recursos pra fazer o mesmo procedimento que a Yasmin Brunet fez na bunda", disse uma internauta. No entanto, antigamente, a modelo garantiu nos Stories, do Instagram, que seu bumbum é natural.

"Minha bunda é 100% de verdade, é gordura! Quando engordo vai sempre para o quadril e bunda", disse a loira em 2022. Mas em uma postagem ainda mais antiga, Yasmin revelou que é adepta do bioestimulador de colágeno para a região dos glúteos. "Dá um up geral. E como vai produzindo colágeno por meses, nota-se o efeito ao longo do tempo, por isso é legal", disse, em 2020.

Ainda assim, a diferença de um ano no bumbum chamou atenção dos internautas, que desconfiam que a ex-mulher de Gabriel Medina tenha enxertado gordura na região. Confira nos vídeos abaixo:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet‍ (@yasminbrunet)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por si (@princesayasmin_brunet)

Maycon reclamando das roupas da Yasmin...

Produção: Toma uma roupa transparente!!!



AMOOOH #BBB24pic.twitter.com/OjvqUxlnNi — Acesso Yasmin Brunet (@yasminbrunetacs) January 11, 2024

O Vini correndo da Yasmin pic.twitter.com/QviNEB4kts — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 11, 2024

Personagem com mais destaque que muito participante:

A bunda da Yasmin Brunet #BBB24 pic.twitter.com/FEuDQCwuXb — PJ (@opaulojuniorrr) January 11, 2024

ai Deus coloca em minha vida recursos pra fazer o mesmo procedimento q a yasmin brunet fez na bunda — rayssa É CAMPEÃ DA LIBERTADORES (@rayssamedeirosc) January 11, 2024