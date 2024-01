Yasmin Brunet ganhou uma roupa transparente da produção - Reprodução

Publicado 11/01/2024 07:44 | Atualizado 11/01/2024 08:57

Rio - Uma cena divertiu os telespectadores do "BBB 24" durante a primeira festa do programa, que aconteceu na noite desta quarta-feira. O paratleta Vinicius estava dançando pela pista todo animado, sem olhar muito bem para onde estava indo, mas no meio do caminho tinha... Yasmin Brunet. O rapaz se "assustou" ao se deparar com a filha de Luiza Brunet rebolando e mudou drasticamente de direção.

A reação do paratleta divertiu os internautas e viralizou na internet. "O Vinicius se assustou com o 27º participante da casa, mais conhecido como a bunda da Yasmin Brunet", brincou uma internauta. "Sai de retro, tentação", divertiu-se outro telespectador.

Recentemente, Maycon e Luigi afirmaram para Wanessa Camargo que não se aproximam de Yasmin porque ela está sempre usando roupas transparentes e que o "olho de homem" deles é atraído pela beleza dela e isso pode trazer problemas para eles, já que ambos têm relacionamentos fora do programa. A declaração pegou mal e os dois foram muito criticados nas redes sociais.

O Vini correndo da Yasmin pic.twitter.com/QviNEB4kts — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 11, 2024

O Vinicius dando de cara com a raba da Yasmin e se assustando hahahahah pic.twitter.com/45KngfLmrP — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 11, 2024