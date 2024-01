Yasmin Brunet manda recado para MC Daniel antes de ficar confinada no 'BBB 24' - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet manda recado para MC Daniel antes de ficar confinada no 'BBB 24'Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 17:27

Rio - O funkeiro MC Daniel aproveitou a indicação da modelo Yasmin Brunet no primeiro Paredão do 'BBB 24' para compartilhar uma mensagem que a sister gravou antes de entrar na casa. Nesta quarta-feira (10), o cantor divertiu seguidores ao mostrar o recado "carinhoso" da influencer e fez questão de mostrar sua torcida pela participante do reality.



"Gafanhoto apocalíptico, o negócio é o seguinte: eu decidi ir e eu conto muito com a sua torcida aqui fora. Porque se eu sair e souber que você não torceu por mim, você tá f*d*do. Você não tá entendendo, você tá f*d*do se eu sair e não ver você postando coisa me apoiando, porque sabe que eu tô contando com você. Tô com saudade, beijo", brincou a ex-mulher do surfista Gabriel Medina em um vídeo enviado a Daniel. O MC logo obedeceu à exigência de Yasmin, deixando claro seu voto na competidora. "Vai, fica, e mostra pra todo mundo que tu é luz. Quem tá esperando ela tombar, vai quebrar a cara, anota aí! #ficayasmin kkk", escreveu Daniel em seus stories do Instagram. Os artistas chegaram a viver um romance no ano passado após o "falcão do Funk" e a atriz Mel Maia terminarem, mas a relação dos dois também não durou, chegando ao fim em dezembro.Não demorou para o registro viralizar nas redes e internautas comentarem sobre o clipe cômico no X, o antigo Twitter: "Apoiando por livre e espontânea pressão", riu um perfil. "Mano, me tornei a pessoa que tá gostando da Yasmin real", confessou outro. "Nunca vi isso, tá torcendo mais pra ela do que pra irmã quando tava na Fazenda", disse um terceiro. "Só consegui reparar no apelido kkkk Gafanhoto apocalíptico é muito bom", afirmou mais um.F