Wanessa e Yasmin comentem perrengue para tomar banho no ’BBB 24’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Wanessa e Yasmin comentem perrengue para tomar banho no ’BBB 24’Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/01/2024 12:15

Rio - Wanessa Camargo e Yasmin Brunet comentaram dificuldades de tomar banho no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, devido a quantidade de câmeras na casa. Em conversa no quarto, as artistas se divertiram ao contar o que fazem para lavarem as partes íntimas e, ainda, pediram desculpas a Viih Tube, ex-participante do reality que virou meme por causa de sua falta de banho na atração.

fotogaleria

"Estou odiando tomar banho aqui. Só estou tomando banho porque estamos sendo filmadas", confessou Yasmin Brunet. "Eu também, agora entendo a Viih Tube", disse Wanessa, aos risos. "Agora, te entendo Vihh Tube. Porque te julguei algum dia na minha vida. Se algum dia te chamei de porquinha, não me lembro. É muito ruim tomar banho de biquíni", disparou a modelo.

Wanessa, então, disse como tem feito para se lavar usando maiô. "Estou abaixando", explicou a filha de Zezé di Camargo. "Estou metendo a mão na minha perereca. Com gente olhando fora, dentro", apontou a loira.