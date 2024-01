Yasmin Brunet fica bolada com indicação ao paredão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Yasmin Brunet fica bolada com indicação ao paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/01/2024 10:05 | Atualizado 10/01/2024 10:31

Rio - Yasmin Brunet se revoltou com o voto que recebeu de Maycon, que disputa o paredão com ela e Giovanna, no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Em conversa com Giovanna e Wanessa, a modelo disse que deseja que o 'Tio da Merenda' deixe o programa e debochou de uma fala do brother.

fotogaleria

"Eu quero que o Maycon saia... Ah, pelo amor de Deus, depois ainda vem me pedir pra ajudar ele quando eu sair daqui. Tomar no c* cara, juro. Tô p*t*! Ah, um desaforo. Juro. Me bota no primeiro paredão e ainda fala ‘quando eu sair vou cozinhar pra você’, enfia no teu c*, car*lho. Sério mesmo", afirmou.

Yasmin ainda reclamou da atitude do brother, que tentou justificar seu voto para ela. "Eu acho falta de respeito quando alguém vota em você e depois vem fingir que você é a melhor pessoa do mundo. Tipo assim: 'quando sair daqui, bora sair junto pra tomar uma cerveja'. Na mora, vai tomar no c*. Falta de respeito isso", disparou.

A filha de Luiza Brunet contou que ficou com raiva dos participantes que votaram nela. "E se eu não gosto de você? Agora, tenho que falar? Não. Vou começar a fazer isso. Quando chegar um desses aí, (vou falar) não gosto de você', você me irrita. Tua cara é escrota. Sério mesmo, que palhaçada. Peguei uma raiva desses cara", destacou a loira, que sugeriu um plano de vingança para Giovanna. "A gente tem que voltar dessa merda e ganhar líder. E f*der com todo mundo que f*deu a gente."

A revolta de Yasmin repercutiu nas redes sociais. "Eu nunca na minha vida imaginei assistir Yasmin Brunet, com o cabelo mais seco que o deserto do Saara, mandando um merendeiro se f*der e tomar no c* por causa de um milhão e meio de reais", afirmou um usuário do X. "Yasmin Brunet entrou no BBB pra aloprar mesmo. Segundo dia e já está 'abuble' das ideias", disse outro, aos risos. "Era essa Yasmin Brunet que queríamos ver!!! O jogo começou", comentou uma terceira pessoa.

a giovanna e a yasmin tao muito pistolas kkkkkk #bbb24 pic.twitter.com/czQih3VJzU — paiva em #bbb24 (@paiva) January 10, 2024

E veio aí a personalidade 2 da Yasmin Brunet. Que comece os jogos! HAHAHAHA — igão do bbb (@igorcoutinh_) January 10, 2024

eu nunca na minha vida imaginei assistir yasmin brunet com o cabelo mais seco que o deserto do saara mandando um merendeiro se foder e tomar no cu por causa de um milhão e meio de reais pic.twitter.com/skas5bDo1t — central zé roberto (@centralzrg) January 10, 2024