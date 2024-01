Boninho critica atitudes de administradores dos perfis de participantes do BBB 24 - Reprodução

Boninho critica atitudes de administradores dos perfis de participantes do BBB 24Reprodução

Publicado 10/01/2024 19:19

Rio - Boninho criticou, nesta quarta-feira (10), as equipes que administram os perfis dos participantes do BBB nas redes sociais. Em um vídeo publicado em seu Instagram, o diretor do reality afirmou que as notas de esclarecimentos sobre atitudes dos brothers não funcionam e pediu para que deixassem os competidores jogarem lá dentro.

fotogaleria

"Posso falar uma coisa? Como o ADM consegue entender o que o cara está pensando lá dentro da casa? O cara está pensando qualquer coisa e aí eles vem, nota de esclarecimento... Gente, cai na real. Isso não convence ninguém! Fecha a boca, reza para eles não falarem merd* e segue o barco para alguém ganhar. Mas, começar a fazer nota de esclarecimento, começar a discutir aqui fora, não adianta coisa nenhuma. Fica a dica", disparou.

Na legenda da publicação, Boninho completou: "Essa praga de ADMs não entendeu que isso não funciona. Nota de esclarecimento, desculpas, deixem os cara jogarem lá dentro e segurem os BO’s", escreveu.

Confira:

Na terça-feira, a equipe de Maycon se pronunciou após o participante ser acusado de capacitismo. O brother causou revolta nas redes sociais ao escolher o atleta paralímpico Vinicius para realizar o percurso na prova do Líder. Além disso, em vídeo que circula na web, o cozinheiro pergunta a Vinicius se pode "batizar" sua perna mecânica de "cotinho".

"Como equipe, administradores do perfil do brother, lamentamos sinceramente pelo ocorrido. Acreditamos que o Maycon terá a oportunidade de refletir sobre suas falas e ações, e perceber que pode evoluir e aprimorar seu desenvolvimento pessoal. Estamos aqui para apoiá-lo nesse processo de crescimento, compreendendo que todos enfrentamos desafios e temos oportunidade para aprender e melhorar", diz a nota publicada nas redes sociais do participante e posteriormente apagada.