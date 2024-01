Equipe de Maycon se pronuncia após brother ser acusado de capacitismo - Reprodução

Publicado 09/01/2024 22:46

Rio - A equipe de Maycon, do BBB 24, se pronunciou, nesta terça-feira (9), após o participante ter sido acusado de capacitismo por internautas. O brother causou revolta nas redes sociais após ter escolhido o atleta paralímpico Vinicius para realizar o percurso na prova do Líder. Além disso, em vídeo que circula na web, o cozinheiro pergunta a Vinicius se pode "batizar" sua perna mecânica de "cotinho".

"Como equipe, administradores do perfil do brother, lamentamos sinceramente pelo ocorrido. Acreditamos que o Maycon terá a oportunidade de refletir sobre suas falas e ações, e perceber que pode evoluir e aprimorar seu desenvolvimento pessoal. Estamos aqui para apoiá-lo nesse processo de crescimento, compreendendo que todos enfrentamos desafios e temos oportunidade para aprender e melhorar", diz a nota publicada nas redes sociais do participante e posteriormente apagada.

Já no X, antigo Twitter, a equipe de Maycon falou sobre o brother ter escolhido Vinicius para realizar o percurso na prova. "Sobre a escolha do Maycon na prova, lembramos que a equipe do Big Brother Brasil cria desafios visando a participação de todos os Brothers & Sisters, garantindo que cada um tenha a capacidade e oportunidade de se envolver plenamente", escreveu.

