Perfil de Juliana Xavier, do Puxadinho do BBB 24, expõe mensagens recebidas de Gabriel Medina e Caio Castro - Reprodução/Instagram

Perfil de Juliana Xavier, do Puxadinho do BBB 24, expõe mensagens recebidas de Gabriel Medina e Caio CastroReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 16:38

Rio - O perfil do Twitter da maquiadora Juliana Xavier, 27 anos, uma das participantes do Puxadinho do BBB 24 que ficou fora do programa, postou prints de mensagens enviadas por Caio Castro e Gabriel Medina para a catarinense com a legenda: "A DM está bombando".

fotogaleria



Gabriel Medina escreveu: "Era pra ter entrado". Já Caio Castro foi mais ousado e disse: "Me falaram que sou teu crush. Que história é essa, moça?". O ator namorava até pouco tempo a ex-assistente de palco do Faustão, Daia de Paula.



Após toda a repercussão, Juliana postou vídeo nos Stories voltando que ainda estava no avião voltando para casa e afirmou que não foi ela que expôs as mensagens dos famosos. Gabriel Medina escreveu: "Era pra ter entrado". Já Caio Castro foi mais ousado e disse: "Me falaram que sou teu crush. Que história é essa, moça?". O ator namorava até pouco tempo a ex-assistente de palco do Faustão, Daia de Paula.Após toda a repercussão, Juliana postou vídeo nos Stories voltando que ainda estava no avião voltando para casa e afirmou que não foi ela que expôs as mensagens dos famosos.

"Nunca iria expor ninguém, não tenho nada a ver com isso e mancada real dos ADMs. Peço desculpas e eu já já vou pegar a conta aqui e conversar com vocês", disse.