Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo e Dado DolabellaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 14:04

Rio - Dado Dolabella compartilhou dois vídeos de Wanessa no "BBB 24", que estreou na segunda-feira, 8. No primeiro, a cantora explica que é o namorado que cozinha pra ela pratos veganos e ainda chama ele de "gato".

fotogaleria

"Cozinho, lavo e passo, goxtosura!", reagiu ele na legenda, e ainda rebateu críticas sobre o relacionamento dos dois.

"Quanto mais pedras jogarem, maior vai ser nosso castelo!", disse ele nesta terça-feira, 9.

No segundo vídeo, a filha de Zezé di Camargo e Zilu afirma que confia no parceiro durante o período que ficar confinada no reality show e que está praticamente casada com Dado.

Na madrugada, Zilu compartilhou uma foto da filha lavando louça no BBB e brincou: "Gente é a primeira vez que vi minha filha Wanessa lavando louça! HaHaHa. Quem aí se identifica?", disse.

Dado e Wanessa namoraram pela primeira vez nos anos 2000 durante quatro anos. Em 2022, após o fim do casamento dela com o empresário Marcos Buaiz, os dois reataram o namoro e se permitem viver intensamente esse amor desde então.