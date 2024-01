Giovanna comenta interesse de Nizam em sister - Reprodução de vídeo/ TV Globo

Publicado 09/01/2024 11:38 | Atualizado 09/01/2024 11:39

Rio -Parece que o clima de paquera já está rolando na casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Durante uma conversa com Rodriguinho e Fernanda, na madrugada desta terça-feira, Giovanna Pitel revelou que percebeu o interesse de Nizam em uma sister.

"Já mudei o casal... Nizam já está ali no negocinho com Giovanna", afirmou a assistente social, se referindo a nutricionista, que faz parte dos integrantes do 'Puxadinho'. O cantor concordou com a alagoana. "A Giovanna é mais a cara dele". Em seguida, ele perguntou com quem ela achava que o executivo de contas internacional se envolveria. "Vanessa", respondeu Pitel.

O artista, que era vocalista do grupo Os Travessos, discordou. "Aquela criança lá? Não, ela tem 22 anos. A outra é mais mulherão, a Giovanna. A Vanessa é menininha". Fernanda concordou com o pagodeiro. "A outra é mais para frente. [...] A Vanessa é para o meu irmão!", disse Fernanda.

"Seu irmão bombeiro?", questinou Rodriguinho."Ele tem 25, mas é um bom menino. Ele é lindo, prestativo, cozinha, faz tudo. Ele tinha que estar aqui com a gente", comentou Fernanda. "A gente já está arrumando casamento aqui", brincou Pitel.