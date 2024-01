Yasmin Brunet e Wanessa Camargo - Reprodução / Twitter

Yasmin Brunet e Wanessa CamargoReprodução / Twitter

Publicado 09/01/2024 09:45 | Atualizado 09/01/2024 10:10

Rio - Uma interação entre Yasmin Brunet, de 35 anos, e Wanessa Camargo, de 41, tem dado o que falar nas redes sociais. A modelo, integrante do camarote do "BBB 24", resolveu repetir a brincadeira da familiaridade feita por Viih Tube, na 21ª edição do reality, e chamou a cantora de "mãe", recebendo uma resposta inusitada.

fotogaleria

"Só cinco anos a menos do que eu e me chamando de mãe?", rebateu a filha de Zezé Di Camargo ao perceber que a loira estava se referindo a ela. Após a repercussão da fala da artista, inúmeros internautas aproveitaram para opinar sobre a relação de Yasmin com a própria idade.

"35 com carinha de 21 dá nisso, né? Se nem eu assimilo, imagine ela", afirmou uma usuária. "Vai demorar a cair minha ficha de que Yasmin tem 35... Meu Deus", disse outro. "Na cabeça da Yasmin, ela ainda é adolescente (risos)", detalhou uma terceira. "Certeza que a Wanessa pegou um 'rancinho'", suspeitou ainda uma internauta.