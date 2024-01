Vinicius tira a prótese para participar da prova do líder - Reprodução

Publicado 09/01/2024 07:44 | Atualizado 09/01/2024 07:51

Rio - O "BBB 24" já começou nesta segunda-feira com uma prova do líder. A disputa é de resistência e recebeu várias críticas nas redes sociais. Este ano, o reality show conta com a participação do paratleta Vinicius, mas a dinâmica não foi adaptada para uma pessoa com deficiência física e o participante teve que tirar sua prótese da perna para realizar a prova, o que deu o que falar nas redes sociais.

Na dinâmica, cada participante fica posicionado em uma bancada com um botão. Uma mensagem no telão mostra quando o botão deve ser acionado. O primeiro participante a apertar o botão pode escolher um concorrente para cumprir o desafio e o último participante a apertar o botão também tem que cumprir o desafio de habilidade.

Os dois participantes ficam em um alçapão, caem em uma piscina de bolinhas e depois têm que seguir um percurso, cheio de gosma e apertar um botão. Quem não conseguir fazer isso no tempo estipulado está eliminado. Foi justamente essa parte do percurso que causou revolta nas redes sociais.

Maycon escolheu Vinicius para realizar o desafio, o que também gerou críticas do público. "Ele não disse que gosta de correr, agora vai correr", afirmou o brother antes de escolher Vinicius. O paratleta, no entanto, teve que retirar sua prótese da perna antes do percurso para não se machucar na disputa.

Os internautas logo reclamaram nas redes sociais. "Quem foi que pensou nessa prova do líder sem pensar na inclusão do participante PCD?", perguntou uma pessoa. "Primeira prova do líder e o programa já deu uma vacilada com o Vinicius que é atleta PCD. Além da falta de FairPlay do adversário que o escolheu, as provas podiam ser pensadas com inclusão. Ele é atleta, tem milhares de formas de montar uma prova. Espero que as próximas mudem", comentou outro telespectador.

"Essa prova comprova que não existe inclusão sem fornecer meios para permanência. O cara teve que tirar a perna mecânica no meio da prova", reclamou outro internauta.