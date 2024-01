MC Bin Laden - Divulgação/Rede Globo

Rio - MC Bin Laden afirmou em conversa com os outros participantes do "BBB 24", nesta terça-feira (09), que nunca se sentiu famoso ou se colocou em um status de celebridade.

O integrante do time Camarote refletiu sobre o assunto. "Eu nunca me senti famoso. Eu ia na TV, fazia os programas e do nada eu parava num bar com os moleques ou na esquina do churrasco, e comia churrasco. E os caras ficavam 'cara, você tá louco?'. Só que eu falava: 'pra mim, eu sou igual a todo mundo, a diferença é que as profissões mudam'", disse ele.

Ele destacou que a sua maior conquista é poder ajudar a sua família a conquistar coisas, algo que antes não era possível. "Teu pai que a vida toda não teve condição de ir em tal lugar, comprar tal roupa e você fala 'aí, pai, quer comer o quê?'. O meu irmão, que não tinha perspectiva de nada, e você fala 'e aí, o que você quer? Vamos lá escolher'. O poder de você realizar os seus sonhos e os sonhos da sua família", acrescentou.

Michel elogiou MC Bin Laden. "Admiro muito porque você acaba conhecendo os dois lados da moeda. Você não conhece só um lado, então você sabe o que é ser pobre mesmo", falou.