Bárbara Heck, Lumena Aleluia e Nati CasassolaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 12:04

Rio - A ex-BBB Lumena Aleluia, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para refletir sobre as queixas feitas por Bárbara Heck e Nati Casassola em relação à ausência de pessoas com beleza "padrão" na 24ª edição do reality show. A psicóloga ainda aproveitou para sugerir, através de um post no X, antigo Twitter, que as ex-sisters conversem com ela para aprender a lidar com a revolta pela "falta" de representatividade.