Barbara HeckReprodução Internet

Publicado 09/01/2024 09:20 | Atualizado 09/01/2024 09:34

Rio - A votação para escolher quais participantes do "Puxadinho" entrariam definitivamente na casa do "BBB 24" causou polêmica nas redes sociais. Duas ex-participantes do reality show dividiram opiniões dos internautas na web ao afirmarem que houve preconceito com as pessoas consideradas "padrão".

"Falou que é favelado: já ganhou", disparou a ex-BBB Barbara Heck no Twitter. "O ódio que o povo tem das padrão, gente. Credo", completou a loira. Após receber muitas críticas, Barbara tentou se explicar. "Cara, acho que vocês não entenderam. Usei as palavras dele (do participante que disse ser favelado). Falei que com esse argumento ele seria escolhido (e foi). Não é nenhum preconceito com pessoas da favela, pelo amor de Deus!", garantiu.

"Apaguei o tweet só porque já estão tirando de contexto. Mas quem estava ASSISTINDO entendeu. Eu tinha até esquecido a quantidade de gente burra nessa rede", finalizou.

Quem também não gostou nadinha da dinâmica foi Natalia Casassola, que participou do "BBB 8" e do "BBB 13". "Vocês estão acompanhando essa palhaçada de dinâmica? Elegeram mais seis integrantes, colocaram mais seis integrantes na casa do BBB 24. Está igualzinho na edição 2004 que eu participei. Tipo assim, ficou nítido o negócio de preconceito nessa dinâmica. Eu achei péssima a ideia", disparou.

O público escolheu Isabelle, que é do Amazonas, e Davi, que é motorista da aplicativo para entrar na casa e ganhar imunidade. Os outros 18 brothers, que já estavam garantidos no reality show, formaram grupos e escolheram Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas Henrique.

A Natália Casassola achou a dinâmica uma palhaçada #BBB24 pic.twitter.com/Y48d0HtiNd — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 9, 2024

esse povo fala como se nesses 24 anos de BBB não tivesse tido uma maioria de pessoas brancas e padrão, inclusive nessa edição https://t.co/ByJ7sPP0QA — mauricio (@maujr) January 9, 2024

O povo já tá espumando porque cortaram os padrão do BBB 24 kkkkkkkk tô gostando da energia que tá — Paulo (@paulootaviio_) January 9, 2024

eu to assistindo e entebdi EXATAMENTE o q vc quis dizer. q vc é uma padrão preconceituosa e nojenta como todas as outras vsf https://t.co/jepX7AFpNI — comentarista bbb 24 (@hxntersmo0n) January 9, 2024

só de não terem escolhido as loiras e homens padrão já foi um ótimo começo esse bbb 24 — letícia. (@legoddoi) January 9, 2024

ai gente e esse racismo reverso que aconteceu no bbb 24 né mto difícil tá sendo loira e padrão — vic alienada (@victzem) January 9, 2024

Não botaram as loira padrão no bbb, e eu to bravo, eu não quero terq ficar 24 horas vendo muie feia — teuss (@teuszznhe) January 9, 2024