Wanessa Camargo fala sobre separação em sua apresentação no ’BBB 24’Reprodução

Publicado 09/01/2024 08:16

Rio - A cantora Wanessa Camargo falou sobre seu divórcio do empresário Marcus Buaiz durante sua apresentação no "BBB 24", na noite desta segunda-feira. "Me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, minha força", disse a artista ao se apresentar para os colegas de confinamento.

Ela também contou o que a motivou a aceitar o convite para participar do programa. "Tem uma coisa que eu sempre quis fazer a minha carreira toda que era mostrar para as pessoas quem eu sou", afirmou.

Atualmente, Wanessa namora o ator Dado Dolabella. Os dois retomaram já haviam namorado na adolescência e relacionamento após o fim do casamento de Wanessa.