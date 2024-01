Dado Dolabella comenta sobre expectativa de ver Wanessa Camargo no 'BBB' - Reprodução/Instagram

Dado Dolabella comenta sobre expectativa de ver Wanessa Camargo no 'BBB'Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 19:20

Rio - O ator Dado Dolabella, de 43 anos, conversou com seus seguidores sobre a ansiedade que está sentindo no dia da estreia da namorada, Wanessa Camargo, no 'BBB 24'. A nova temporada do reality começa nesta segunda-feira (08), mas o artista admitiu que está angustiado de não ter notícias da amada no período de confinamento.