Marcela Mc Gowan - Reprodução/Instagram

Marcela Mc GowanReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 17:06

Rio - Marcela Mc Gowan, que participou do "BBB 20" decidiu sanar a curiosidade do público e falou sobre a câmera instalada no banheiro da casa do programa e o suposto roteiro seguido pelos participantes.

fotogaleria

“Sim, tem uma câmera dentro do banheiro, mas ela não vai transmitir o que a gente vai fazer no banheiro. Ah não ser que você vá ao banheiro fazer coisas que não deve. Tipo, fofocar, que nem pode, né? Chorar lá dentro do banheiro. Mas se você for fazer ali suas necessidades, essa câmera não vai ser mostrada nas imagens, não vai ser exposta para o público", começou.

Acrescentou que no começo teve dificuldade para usar o banheiro, por conta da câmera: "Mas, sim, existe uma câmera dentro do banheiro e no começo dá bastante... ela interfere bastante em você ir ao banheiro. Eu fiquei muito tímida, mas depois de um tempo você vai meio que desencanando, porque não tem muito o que fazer. Então, como tá todo mundo na mesma situação, você vai deixando passar".

“Não tem gente. Tudo que vocês veem lá é nossa culpa mesmo, os erros, os acertos, não existe nenhuma interferência direta, nenhum direcional sobre como a gente deve se comportar ali dentro. É tudo do jeitinho que a gente quiser, realmente é um reality show”, disse ela, negando que exista um roteiro.