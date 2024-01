Veja detalhes da decoração da casa do 'BBB 24'

Rio - Todo ano, conhecer a decoração da casa do 'Big Brother Brasil' é um dos momentos mais aguardados pelos fãs do reality show. Durante o 'Big Day', que aconteceu nesta sexta-feira (5) , Tadeu Schmidt e Ana Clara apresentaram o lugar onde os brothers e sisters passarão os próximos três meses. Veja, em detalhes, como está a casa do 'BBB 24', que começa nesta segunda-feira.

A casa, neste ano, tem uma pegada mística, algo relacionado a contos de fadas e floresta encantada. Os participantes irão se deparar com muitos objetos que remetem ao tema. A decoração conta com muitas cores, folhagens e alguns elementos mais rústicos.

Sala

O primeiro cômodo apresentado, e o local onde acontecem os principais encontros, foi a sala, que neste ano recebeu uma decoração de biblioteca. As paredes ganharam um tom azul escuro e papel de parede que imita uma estante de livros. O sofá mais conhecido do Brasil agora é vermelho com detalhes em madeira e dourado. O lugar ainda conta com um lustre de páginas de livros e o botão da desistência, que agora é um relógio maluco, onde os ponteiros não param de girar.

Quartos

Nesta edição, diferente das outras, a casa terá quatro quartos. Além dos dois localizados no térreo, já conhecidos pelo público, agora os brothers e sisters poderão se dividir em mais um cômodo, que ficou ao lado do quarto do líder. O primeiro quarto apresentado foi o dos gnomos, que tem uma pegada de floresta e a decoração remete ao interior do tronco de uma árvore. O segundo, é o das fadas. Com muito rosa, o quarto tem um apelo mais encantado e delicado. No quarto do líder, a decoração é mais psicodélica e tem uma pegada meio 'Alice no País das Maravilhas'. O último quarto, e a grande novidade, permaneceu em segredo. O público irá conhecer o cômodo junto com os participantes, nesta segunda-feira (8).

Banheiro

Um dos locais mais polêmicos da casa do 'BBB' é, sem dúvidas, o banheiro. Edição atrás de edição o cômodo acaba viralizando nas redes sociais em algum momento. Seja pela higiene, ou falta dela, ou por tretas pela água. Neste ano, o banheiro recebeu uma roupagem de poço dos desejos. A grande novidade é que o chão, desta vez, é de grama sintética.

Confessionário

Seguindo o tema de floresta encantada, o confessionário recebeu uma super parede de folhas e uma poltrona enorme. Além das folhagens, a produção investiu, também, em vários detalhes em dourado com molduras de quadros e lampiões.

Cozinhas

Neste ano, as cozinhas trocaram de lugar. O vip agora será ao lado da porta que dá acesso à área externa, enquanto a xepa ficou próximo ao quarto e a escada. As decorações são completamente diferentes uma da outra. Enquanto o vip tem uma pegada mais futurista, com tons mais vibrantes, a xepa é inspirada em uma taverna medieval, com vários elementos mais rústicos.

Área externa

A área externa do 'BBB 24' foi decorada para parecer uma floresta, porém dividida em dois lados. Enquanto a decoração é mais clara e e florida de um lado, do outro, a pegada é mais sombria, com cores escuras e galhos secos. Assim como nas edições anteriores, o Big Fone continua com dois telefones em lados opostos do jardim.

Relatar erro