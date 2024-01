Vanessa Lopes e Yasmin Brunet têm uma trata fora da casa do ’BBB 24’ - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2024 12:45

O anúncio de duas participantes do camarote do Big Brother Brasil 24 chamou atenção dos internautas na noite desta sexta-feira (5). Yasmin Brunet e Vanessa Lopes foram confirmadas no elenco deste ano, mas as duas passaram por um desentendimento antes do reality, em 2022.