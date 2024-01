Valentina Bandeira agradece apoio após ter sido supostamente cortada do quadro de apresentadores do BBB 24 - Reprodução

Publicado 06/01/2024 13:26 | Atualizado 06/01/2024 13:32

Rio - Valentina Bandeira utilizou as redes sociais, neste sábado (6), para agradecer o apoio do público após ter sido supostamente cortada do BBB 24 por ter vazado a informação de que iria apresentar o "Bate-Papo BBB" ao lado de Thais Fersoza durante uma live.

No story do Instagram, a influenciadora desabafou sobre o assunto. "Impossível encontrar palavras para agradecer tantas mensagens de carinho. É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O amor cura mesmo. Muito obrigada". Já no X, antigo Twitter, Valentina escreveu: "No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada".

No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada — Valentina Bandeira (@ValenRWBandeira) January 6, 2024

A TV Globo não confirmou oficialmente que a influenciadora estaria na equipe de apresentadoras da edição. Na sexta-feira (5), Thais foi anunciada no comando do quadro.

Confira o momento que Valentina supostamente vaza a informação: