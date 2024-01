Cozinha da Xepa do BBB 24 é comparada com vila do Chaves - TV Globo/Manoella Mello

Publicado 06/01/2024 12:46

Rio - Após Tadeu Schimdt e Ana Clara mostrarem como vai ser o lugar que os participantes do BBB 24 vão morar pelos próximos três meses , durante o "Big Day", que aconteceu nesta sexta-feira (5), internautas compararam a decoração da cozinha da "Xepa" com a vila da clássica série "Chaves".

"Adorei que o Boninho fez uma homenagem à vila do Chaves na casa do BBB", escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. "O barril do Chaves nunca fez tanto sentido. O povo vai passar é fome mesmo". Outro internauta brincou: "O BBB vai se passar na vila do Chaves".

Adorei que @boninho fez uma homenagem à vila do Chaves na casa do BBB pic.twitter.com/EXhMykaLfy — Acacio Dutra (@acaciodutra) January 6, 2024

o barril do chaves nunca fez tanto sentido. o povo vai é passar fome mesmo — igão do bbb (@igorcoutinh_) January 6, 2024 Neste ano, a casa tem uma pegada mística, algo relacionado a contos de fadas e floresta encantada. Os participantes vão se deparar com muitos objetos que remetem ao tema. A decoração conta muitas cores, folhagens e materiais rústicos. Neste ano, a casa tem uma pegada mística, algo relacionado a contos de fadas e floresta encantada. Os participantes vão se deparar com muitos objetos que remetem ao tema. A decoração conta muitas cores, folhagens e materiais rústicos.

As cozinhas trocaram de lugar e o vip, agora, será ao lado da porta que dá acesso à área externa, enquanto a xepa ficou próximo ao quarto e a escada. As decorações são completamente diferentes uma da outra. Enquanto o vip tem uma pegada mais futurista, com tons mais vibrantes, a xepa é inspirada em uma taverna medieval, com vários elementos rústicos.