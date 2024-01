Participantes disputam vaga no BBB 24 - Reprodução

Participantes disputam vaga no BBB 24Reprodução

Publicado 08/01/2024 11:03 | Atualizado 08/01/2024 11:05

Rio - Ex-affair de Gabriel Medina e amiga de Neymar, 'mãe de arara' e até quem já viu disco voador... Há várias curiosidades sobre os 13 participantes do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, apresentados pelo "Fantástico", da TV Globo, neste domingo e que vão integrar o 'puxadinho'. O público poderá escolher dois deles para entrar na casa mais vigiada do Brasil, com direito a imunidade no primeiro paredão. O resultado da votação será divulgado na estreia do programa, nesta segunda-feira (8), às 22h30.

fotogaleria

Carolina, estilista e modelo de 27 anos, do Rio de Janeiro. Ela já ficou com o surfista Gabriel Medina, Éder Militão, jogador do Real Madri, e Gabigol, jogador do Flamengo, e ainda troca mensagens com Neymar e outros famosos nas redes sociais. Sabe dançar samba de gafieira, forró, dança de salão, zouk e toca pandeiro; tem cinco tatuagens e já pediu Anitta em casamento através de DM. Entre as mulheres que disputam uma vaga no reality show está, estilista e modelo de 27 anos, do Rio de Janeiro. Ela já ficou com o surfista Gabriel Medina, Éder Militão, jogador do Real Madri, e Gabigol, jogador do Flamengo, e ainda troca mensagens com Neymar e outros famosos nas redes sociais. Sabe dançar samba de gafieira, forró, dança de salão, zouk e toca pandeiro; tem cinco tatuagens e já pediu Anitta em casamento através de DM. Vale lembrar que Yasmin Brunet, ex-mulher de Medina, e Vanessa Lopes, que já trocou beijos com o surfista , estão confirmadas no programa.

Já a catarinense Juliana, de 27 anos, é ex de Lucas Gallina, do "BBB 20", com quem namorou por dez anos em uma relação que considera tóxica; ela é fã de Taylor Swift, tem crush em Caio Castro, Chris Hemsworth e Zac Efron e tem uma gatinha de estimação há 15 anos, a Tita.

Moradora de Contagem, em Minas Gerais, Giovanna, de 27 anos, tem crush em Gabriel Medina e Cauã Reymond. Nutricionista e modelo, ela tem intolerância a todos os tipos de feijão, colocou próteses de 265ml de silicone nos seios em 2019 e tem mais de 20 tatuagens.

Isabelle, dançarina e influenciadora manauara de 31 anos, tem um papagaio e uma arara de coração, Romeu e Jackson, respectivamente, nunca ficou com famosos, apesar de já ter recebido cantada de um ex-jogador de futebol pelas redes sociais, está solteira e tem uma composição para ela no Boi Garantido.



Doceira capixaba, Raquele, de 22 anos, tem um diário de conversas com famosos, entre eles Gil do Vigor, em sua rede social, é noiva e namora com Carlos Eduardo há sete anos, acha Cauã Reymond o famoso mais bonito do mundo, começou a tocar violão inspirada por Marília Mendonça e tem vontade de fazer cirurgia para diminuir os seios.

De Contagem, Minas Gerais, advogada criminalista Thalyta, de 26 anos, é fã de Gil do Vigor, tem Taís Araujo como uma das figuras públicas que a inspiram, gosta muito de ler e escrever poesias e contos; Tem 75 centímetros de megahair.

Entre os homens está o nutricionista Caio, de 29 anos, de Salvador, cuida da alimentação da cantora Aline Rosa, já viu um disco voador quando tinha 11 anos, está há mais de três anos sem comer acarajé e chocolate; e flerta pela DM do Instagram com uma ex-panicat.

Motorista de aplicativo, Davi, de Salvador, namora uma mulher que tem quase o dobro de sua idade, vendia picolé e água mineral no ônibus aos 8 anos para ajudar em casa, só tem 23 seguidores no Tik Tok, é fã de Leo Santana e não tem televisão em casa.

Dentista, Jorge Mateus, de Pernambuco, já ficou com a influenciadora Crislayne Monteiro, a Miss Pernambuco 2015, Sayonara Veras; e com Betina Domingues, que participou da segunda temporada do reality "Túnel do Amor", no Multishow; Tem crush em Bruna Griphao, Yasmin Brunet e Anitta.

Morador do Rio de Janeiro, o motoboy Juninho é vascaíno, se considera mulherengo, já mandou nudes e não tem medo que vaze; diz que usa a dança como terapia e que sexo está entre as coisas que mais gosta de fazer na vida. Também do Rio, o professor de educação física Lucas Henrique, de 29 anos, já participou do “Que História é Essa, Porchat?” e contou de quando foi intimado em um processo para reconhecimento de paternidade, é casado, joga capoeira, torce pela Mangueira e um de seus sonhos é desfilar na Sapucaí.

Professor de Geografia, Michel, de 32 anos, de Belo Horizonte, já trabalhou de motorista, caixa de evento, operário de produção, estagiário e animador de festa; lecionou em presídios; está no sexto período de veterinária e seu crush da adolescência era o cantor Júnior, da dupla com a irmã, Sandy.

Designer de joias de 30 anos, de Salvador, Plinio é ex-namorado de Carla Prata, estudou em colégio de freiras, só fica de cueca dentro de casa, tem mania de arrumação, é amigo de da cantora Carla Cristina e de Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva; já fez joias para Viola Davis e Angela Bassett.