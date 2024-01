Participantes femininas do puxadinho do ’BBB 24’ - Reprodução / TV Globo

Publicado 07/01/2024 21:53 | Atualizado 08/01/2024 07:08

Rio - O "Fantástico" deste domingo apresentou os 13 participantes que integram o puxadinho do "Big Brother Brasil" de 2024. Através do voto popular, o grupo, composto por sete homens e seis mulheres, terá duas chances de ingressar no reality show da TV Globo, com imunidade garantida no primeiro Paredão da temporada. O resultado da votação será divulgado na estreia do programa, nesta segunda-feira (8), às 22h30.

Mesmo que não sejam escolhidos de primeira, os 11 candidatos restantes ainda receberão uma segunda chance. Na estreia do reality, os 18 brothers já confinados, poderão escolher seis dos competidores para dividir as experiências na casa mais vigiada do Brasil. A decisão dos participantes também será revelada no mesmo dia, ao vivo.

Veja o nome dos participantes

Homens

Caio

Davi

Jorge Mateus

Juninho

Lucas Henrique

Michel

Plínio

Mulheres

Carolina

Giovanna

Isabelle

Juliana

Raquele

Thalyta

Desistência

Inicialmente, a TV Globo havia anunciado que 14 participantes fariam parte do puxadinho. No entanto, a dentista Rebeca Mota, de 27 anos, acabou desistindo da possível vaga no reality show durante o pré-confinamento. Nas redes sociais, a jovem admitiu não ter conseguido lidar com as "emoções" do momento e agradeceu à equipe do "BBB" pelo apoio prestado.

"Preciso agradecer em primeiro lugar a Deus, por nunca me abandonar, em segundo lugar a minha família e amigos por terem vivido isso comigo até aqui e principalmente a TV Globo, equipe do BBB, Dourado e Boninho, por terem me escolhido e acreditado em mim, vocês foram incríveis até o ultimo momento", disse, através do Instagram.