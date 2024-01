Rebeca Mota revela que desistiu do BBB 24 durante pré-confinamento - Reprodução

Publicado 07/01/2024 15:38

Rio - A dentista Rebeca Mota, de 27 anos, utilizou as redes sociais neste domingo (7), para dizer que desistiu de participar do 'BBB 24 'durante o pré-confinamento do reality. Em seu Instagram, ela compartilhou um vídeo onde explicou o que motivou a decisão.

"Sim! eu desisti de um dos meus maiores sonhos. E não, não foi por ser fraca, pelo contrário… Precisei ser muito forte para renunciar algo que espero há tantos anos. Infelizmente, a cabeça é algo que a gente não controla e por mais que eu quisesse muito, eu não consegui lidar com as minhas emoções durante o pré-confinamento", disse Rebeca em um trecho da legenda da publicação.

A dentista ainda aproveitou para agradecer o carinho que recebeu da equipe do programa, que estreia na próxima segunda-feira (8). "Preciso agradecer em primeiro lugar a Deus, por nunca me abandonar, em segundo lugar a minha família e amigos por terem vivido isso comigo até aqui e principalmente a TV Globo, equipe do BBB, Dourado e Boninho, por terem me escolhido e acreditado em mim, vocês foram incríveis até o ultimo momento", disse.

No sábado, Rebeca chegou a postar stories no aeroporto após ter desistido de entrar no BBB 24. "Voltando para casa... Após desistir do maior sonho da minha vida. Participar do BBB sempre foi o meu maior sonho, e de fato eu consegui chegar o mais longe possível. Estou voltando agora do confinamento... Não soube controlar meus sentimentos, sempre achei que desistir era sinal de fraqueza, mas tive que ser muito forte para bater naquela porta e dizer que tinha desistido do meu sonho", relatou.

Procurada, a TV Globo não confirmou a informação até o fechamento dessa matéria.