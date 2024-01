Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB 24 - Manoella Mello / TV Globo

Publicado 08/01/2024 06:00

Rio - Está quase na hora de dar aquela espiadinha! O "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (8), sob o comando de Tadeu Schmidt, após "Terra e Paixão". O reality show promete muita emoção desde o primeiro dia. É que, além dos 18 participantes já anunciados, o público descobrirá quem são os demais oito moradores da casa mais vigiada do país. Com isso, 26 brothers vão viver uma experiência única, se jogar na competição e disputar o prêmio que poderá chegar a R$ 3 milhões.

Depois de avaliarem o perfil de 14 candidatos durante o 'Fantástico', neste domingo, os fãs do reality escolheram dois deles para entrar na 'nave louca BBB'. O resultado da votação será divulgado nesta segunda. Os 12 restantes não estão completamente fora do jogo. Seis deles, sendo três homens e três mulheres, serão escolhidos pelos 18 participantes, que já estarão confinados na casa, para ocuparem as últimas vagas do programa.

Além do camarote, formado por famosos, e pipoca, com pessoas anônimas, esta edição do "BBB" terá um terceiro grupo. Mais detalhes, no entanto, não foram revelados. A decoração da casa será inspirada em contos de fadas e nas clássicas histórias de ficção. A sala é uma grande biblioteca de castelo, a área externa é uma floresta encantada, a cozinha da Xepa tem ares de taberna medieval, já a do VIP tem ilusões de ótica e louça com traços de inspiração nos objetos animados de Alice no País das Maravilhas. A residência também contará com um novo quarto, que mistura referências mágicas e astronômicas. Sendo assim, ao todo, serão quatro dormitórios, incluindo o cômodo do líder.

E por falar no 'todo-poderoso', na dinâmica "Na mira do Líder", ele poderá indicar três pessoas, na sexta-feira (exceto na primeira semana), direto ao Paredão. Porém, alguns dos indicados poderão se salvar até a formação da berlinda. No domingo, o líder indica uma dessas pessoas de forma definitiva ao paredão. Ele também poderá desfrutar da A "Central do líder", que terá novos comandos, entre eles: acionar toques extras do monstro, de maneira limitada, descobrir a quantidade de votos que recebeu até o momento do jogo, com a função "Perseguidor do líder", e a chance de saber quem foi o participante que mais tentou colocá-lo no paredão. E, pela primeira vez, o dono da coroa terá uma resposta 'externa' da casa. O público vai avaliar, via emoji, o reinado dele, através de uma votação no Gshow, e o líder poderá ver o resultado perto de deixar o quarto.

As novidades não param por aí. O anjo será autoimune e dará imunidade para mais alguém, pelo menos até que o Big Boss mude de ideia. Os brothers também deverão sofrer mais com o 'Castigo do Monstro', já que alguns serão mais longos. Conhecido por motivar várias tretas entre os competidores, o Jogo da Discórdia está de fora desta edição e será substituído pelo "Sincerão", às segundas. O cinema semanal deixará de ser privilégio do líder para ampliar o entretenimento dos confinados.

O "Poder Curinga" está de cara nova com a dinâmica "Perde e Ganha", que fará o valor das estalecas acumuladas pelos participantes mudar. Primeiro, eles participam de um jogo rápido de sorte, cujo resultado pode ser o acréscimo ou a retirada de estalecas. Depois, ao saber o novo saldo, eles podem decidir se querem participar do leilão do 'Poder Curinga'. O card com o poder surpresa da semana será arrematado por quem tiver dado o maior lance e será revelado após a passagem de todos pelo confessionário.

Novos quadros

Com a saída de Dani Calabresa e Paulo Viera, Luis Miranda é um dos novos integrantes do "BBB 24". O humorista vai comandar o "Big Babado", em que promete comentar os últimos acontecimentos da casa. "É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade", afirma.

Quem também reforça o time do reality show é Marcos Veras com o quadro inédito "Vamo invadir sua casa". "Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros", comemora. Já no "Fanfic Brasil", a voz do público vai ganhar destaque, com um olhar divertido para as histórias criadas sobre o confinamento.

Mudanças no esquema de votação

A TV Globo já informou que a atração terá um sistema misto de votação. A primeira é o "Voto da Torcida" e funcionará da mesma maneira que a votação das últimas edições: o usuário faz o login com sua conta Globo, a qual terá acesso por meio de um cadastro simples e gratuito, e poderá votar quantas vezes quiser.A segunda opção de votação é o “Voto Único”, no qual o usuário deve informar seu CPF, cuja autenticidade será verificada, e poderá votar uma única vez por paredão. Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.

Além disso, a temporada também será dividida em duas fases: na primeira, os usuários votarão em quem desejam que permaneça na casa, e o brother ou sister menos votado será eliminado. Na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador; e o eliminado será o mais votado, como no modelo atual.

Queridinho do público

Tadeu Schmidt continua à frente do 'BBB' e revela a expectativa para esta nova edição. "Está boa demais. Temos mudanças bem importantes, desde os participantes até a dinâmica. Não tem como não ter uma expectativa enorme em qualquer BBB. E eu acho que o 24 vai ser especial", aposta ele, que diz como se sente ao apresentar o reality pelo terceiro ano.

"Estou vivendo um período incrível da vida e da profissão. O BBB é um dos maiores realities do mundo. Eu sou o cara que conversa com esses jogadores, que acompanha aquelas pessoas em busca de um prêmio milionário. O Brasil inteiro está vendo, está todo mundo torcendo, envolvido, e eu estou no meio disso tudo, conduzindo essa história", afirma.

"Para mim, isso é um privilégio, uma honra e uma delícia. Eu acho o maior barato chegar aos Estúdios Globo, ir para a área onde a gente faz o BBB e ver todas aquelas imagens acontecendo, o desenrolar dos fatos; ir até a casa, ver a prova sendo montada, ver a festa... tudo isso é tão legal, que só posso dizer que estou curtindo muito", completa.

#RedeBBB

Novos apresentadores vão comandar a #RedeBBB, um conjunto de programas com ampla oferta de conteúdo que integra o 'BBB', neste ano. Thais Fersoza estreia no "Bate-papo BBB", programa que recebe os eliminados após as noites decisivas de paredão. A atração rola ao vivo no Gshow e no Globoplay. Mari Gonzalez e Micheli Machado serão responsáveis pelos flashes diários na TV Globo e no Multishow, que mostram a opinião do público nas ruas e atualizam os espectadores sobre a edição ao vivo. Ana Clara segue no comando do "BBB – A Eliminação", exibido no Multishow. O "Mesacast BBB", transmitido ao vivo no Globoplay, no Multishow e no gshow, terá diversos apresentadores. São eles Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lo, Thamirys Borsan e Vítor di Castro. Serão 100 episódios, com publicações diárias.



Participantes