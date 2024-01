Chico Moedas faz sua versão de perfil dos participante do 'BBB 24' - Reprodução/Instagram

Chico Moedas faz sua versão de perfil dos participante do 'BBB 24'Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 15:14

Rio - O influenciador Chico Veiga fez uso dos rumores de que era um dos participantes do Camarote do 'BBB 24' para postar uma brincadeira em suas redes. Neste domingo (07), o famoso "Chico Moedas" compartilhou uma montagem de como seria sua apresentação se tivesse entrado no reality e divertiu fãs.

fotogaleria

"Eu no BBB", escreveu o ex-namorado da cantora Luísa Sonza na legenda da publicação. No post, Chico incluiu a sua própria versão do perfil dos brothers, informando que é natural de Niterói, tem 28 anos e que sua profissão é ser o "Louro José" do comentarista Casimiro. Além do meme, outro clique que chamou atenção da web foi o registro do influencer votando 'Não' em um bolão de apostas sobre sua entrada no programa.Internautas não perderam a chance de fazer graça com a situação nos comentários: "Boninho: Chico se tu me quiseres... / Chico: Não quero!", brincou uma pessoa. "O CAMPEÃO DO POVO!!", exclamou outra. "Eu ia amar ver você fumando vários cigarros e ignorando o escândalo íntimo desse mundo", contou uma terceira. "Eu ousei sonhar, confesso que fiquei decepcionado com a notícia da sua desistência", admitiu mais uma.