Roberto Cabrini e Carolina FerrazReprodução de vídeo / Record

Publicado 24/03/2025 10:34

Rio - Roberto Cabrini e Carolina Ferraz protagonizaram um momento tenso durante o "Domingo Espetacular", da Record, na noite deste domingo (23). O jornalista puxou a apresentadora pelo braço e apontou uma falha dela, que esqueceu de abordar um assunto da atração, antes de chamar os comerciais.

"Muito bem. E a nossa descontraída Paloma Tocci já está em processo de aquecimento e vem com tudo daqui a pouco, né Carol?", perguntou Cabrini. "É verdade, ela vem com tudo daqui a pouco, mas isso vocês só vão assistir no próximo bloco. A gente volta já", disse Carolina.

Ela, entretanto, foi corrigida por Roberto. "Corinthians e Palmeiras... Antes a gente tem que anunciar que Corinthians e Palmeiras fazem os ajustes... Pode ler", disparou o jornalista, puxando a apresentadora pelo braço e apontando para o teleprompter, equipamento onde o texto é exibido para os comunicadores lerem.

Sem jeito, Carolina coçou a cabeça e seguiu: "Mas era... Grande final para grande decisão do Paulistão. E os detalhes a gente conta para vocês no próximo bloco. A gente volta já".

O momento ganhou destaque nas redes sociais. "Totalmente desnecessário corrigi-la assim e ainda puxando pelo braço , era só ele ler o restante e ir pro intervalo", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Achei deselegante, não precisava pegar no braço dela e apontar o texto. No entanto, percebe-se que foi uma atitude espontânea. Tadinhos", disse outro. "Não vejo maldade!", declarou uma terceira pessoa.