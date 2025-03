Gracyanne Barbosa concede entrevista ao Fantástico após sair do 'BBB 25' - Reprodução / TV Globo

Publicado 24/03/2025 07:50

Rio - Gracyanne Barbosa concedeu uma entrevista ao "Fantástico", neste domingo (23), logo após sua eliminação do "BBB 25". Em conversa com a jornalista Renata Ceribelli, a musa fitness abriu o coração, falou sobre os planos para o futuro e reafirmou o desejo de ser mãe.



A influenciadora, que está solteira desde o fim de seu relacionamento com Belo em abril de 2024, disse que a separação definitiva demorou a acontecer. "A gente ficou casado durante 15 anos, 16 anos, super bem. Depois, a gente se separou e ficou indo e voltando, muito sem coragem de se separar definitivamente". Atualmente, os dois estão separados, mas seguem casados no papel.



O casal tinha planos de ter filhos, mas devido a compromissos profissionais da musa fitness, a ideia nunca se concretizou. No entanto, a vontade de ser mãe segue viva. "Mas eu ainda não quero ter um filho sozinha. Não sei se vou realizar, talvez adote. Não sei ainda, mas sei que é um desejo que quero realizar, não sei como. Porque eu acho que é um amor diferente de todos os outros. É um amor que vai me tornar uma pessoa melhor, eu tenho certeza, e também quero dar o meu melhor para uma pessoa, para o meu filho".



Memórias do 'BBB 25'



Gracyanne viveu intensas emoções durante os 64 dias em que esteve confinada na casa do Big Brother Brasil 25. Eliminada na última terça-feira (18), a musa fitness refletiu sobre sua jornada no reality show. "O BBB me mostrou que não sou tão forte quanto imaginava. Mexi em lugares que, na minha cabeça, eram feridas que estavam completamente cicatrizadas, que eu nunca precisaria abrir para ninguém".



Durante o reality, Gracyanne compartilhou pela primeira vez sua experiência ao viver nas ruas. "Eu fui despejada e passei alguns dias na rua, em uma praça em Copacabana, que se chama Praça do Lido. Esperava as pessoas jogarem a comida no lixo e pegava a comida. E isso me envergonha ainda, eu ainda não superei".



"Assumi a responsabilidade de ter pego comida de outros participantes, mesmo sem me recordar desses momentos, por estar abalada emocionalmente", completou.



Reação da família



A revelação do período difícil que viveu surpreendeu sua mãe, Ledir Jacobina, que contou ao Fantástico que nunca imaginou a filha passando por essa situação. "A minha vontade era entrar na televisão, pegar ela pra mim, acolher nos meus braços. Eu nunca imaginei ela ter passado tudo isso. Ao mesmo tempo que fiquei admirada, orgulhosa, isso é o mais importante. Ela ficou firme, ela é guerreira".



Trajetória de vida



Gracyanne Barbosa nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Filha de uma cabeleireira e um segurança de banco, teve uma infância simples e viu o pai deixar a família quando ainda era criança. "A gente nunca passou fome, mas era pouca coisa. Minha mãe não comia pra deixar a gente comer".



Aos 16 anos, se mudou para o Rio de Janeiro com apenas uma mochila e R$ 200. "Sempre gostei muito de ler, prestei vestibular em alguns lugares". Formou-se em Direito pela UFRJ, mas acabou seguindo carreira no meio artístico.



Sua descoberta aconteceu por acaso, quando trabalhava como faxineira em uma academia. Durante esse período, também treinava musculação antes da academia abrir. "Comecei a fazer musculação aos 12 anos, em Campo Grande". Foi então que chamou a atenção do grupo Tchakabum, onde se tornou dançarina. "Foi o Tchakabum que me deu toda essa visibilidade, a oportunidade de ser rainha de bateria. Mudou toda a minha história".