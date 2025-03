Duda Batsow celebra reta final de ’Mania de Você’ - Divulgação/Hericles Almeida

24/03/2025

Rio - Prestes a finalizar o terceiro trabalho na TV Globo, Duda Batsow faz uma balanço da trajetória de Bruna em "Mania de Você". Filha de Diana (Vanessa Breno) e Hugo (Danilo Grangheia), a jovem iniciou a trama namorando Tomás (Paulo Mendes), mas é ao lado de Iarley (Lucas Wickhaus) que ela deve terminar o folhetim de João Emanuel Carneiro.

"O João Emanuel escreve personagens complexos que passam por muitas coisas. As tramas dele são marcadas por muitas reviravoltas e isso faz com que os personagens tenham situações conflituosas que exigem muito preparo dos atores. Eu só vejo de maneira positiva e desafiadora, porque é uma ótima responsabilidade de se viver", diz ela, que também trabalhou com o autor em "Todas as Flores" (2022).

A vida amorosa de Bruna passou por grandes mudanças ao longo da novela devido ao amadurecimento da personagem. "Quando estava com o Tomás, ela tinha cabeça no lugar, mas mesmo assim, era ainda um pouco imatura; talvez por conta de uma questão de dependência nesse primeiro namorado dela. Sinto que depois da traição, ela desenvolve realmente um amor-próprio, uma autoconfiança".

O namoro da jovem com Iarley chegou a ser impactado pela decepção dela ao descobrir a verdade sobre a família do rapaz, que tinha vergonha da origem humilde. "Tem aquelas situações iniciais que eles se desentendem, ela lida de uma maneira muito madura com aquilo; ela vê que aquilo não é o que ela concorda, apesar de ela gostar do Yarley, e decide não seguir adiante. Depois eles se reconciliam", lembra.

Na trama, a personagem também foi vítima de assédio por parte de Robson (Eriberto Leão). A atriz, então, destaca como foi viver na ficção um episódio enfrentado por tantas mulheres no cotidiano. "É uma coisa corriqueira para gente, apesar de toda a luta e da conscientização maior nos dias de hoje. A culpa não está na mulher, e retratar essa cena é uma emoção, porque a gente se reconhece em alguma medida naquela situação. Interpretar isso foi me aproximar do que sinto quanto a esse assunto e criar a partir disso. A Bruna se retraiu e acho isso condizente com o que acontece muitas vezes. Cada mulher reage de um modo".

O apoio de Diana foi essencial para que a filha superasse o assédio. "Dá para ver que elas não têm medo de falar sobre qualquer assunto, que talvez não seria tão comum tempos atrás. Hoje acho que está começando a se normalizar: pais e filhos conversarem sobre droga, sexo... assuntos que são necessários de serem abordados para que as pessoas cresçam com o conhecimento das coisas que existem no mundo e saibam lidar melhor com a vida", analisa.

Na última semana de exibição de "Mania de Você", Duda, de 20 anos, não esconde a felicidade com a conclusão do folhetim. "Minha expectativa para os últimos capítulos é muito boa. Acho que o público que acompanhou a trama vai ficar muito feliz com o desfecho da minha personagem".

Após o fim deste trabalho, a artista pretende tirar um breve período de férias e focar em novos projetos. "Me sinto bem trabalhando e sinceramente não gosto de pausas muito longas. Gosto de estar em ação, porque sinto falta de atuar. Obviamente que o descanso é positivo e as férias têm uma função. A gente tem que se despedir do personagem. Mas eu quero continuar trabalhando à todo vapor, fazer mais filmes, novelas e séries. Eu estou pronta para o que der e vier", afirma.