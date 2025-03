O ator Fernando Almeida - Reprodução

O ator Fernando AlmeidaReprodução

Publicado 24/03/2025 13:27 | Atualizado 24/03/2025 14:07

Rio - Fernando Almeida, que interpretou Gildo, um menino em situação de rua, na primeira versão de "Vale Tudo", exibida na Globo em 1988, voltou a se tornar assunto nas redes sociais. O ator, que já teve um relacionamento com Antônia Fontenelle, com quem teve um filho, Samuel, morreu assassinado em 2004. Ele levou dois tiros na nuca quando voltava de um baile funk.

fotogaleria

O carioca estreou na TV aos 6 anos na novela “Olhai os Lírios do Campo”. Em 1984, ao lado de Tony Ramos, se destacou com o personagem Gibi, amigo mirim do protagonista Pardal em "Livre Para Voar". Entre seus trabalhos na TV estão ainda: "Sinhá Moça" (1986), "O Outro" (1987), "Lua Cheia de Amor" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992), "Sex Appeal" (1993), "Olho no Olho" (1993), "O Campeão" (1996), "Malhação" (1997) e "Vila Madalena" (1999). Seu último trabalho na TV foi em "A Favorita", exibida na Globo em 2001.



O ator morreu aos 28 anos após levar dois tiros na nuca em um ponto de ônibus na avenida Brasil, na altura de Realengo, quando voltava de um baile funk. Ele deixou um filho, Samuel, com sete anos na época, fruto do relacionamento com a atriz Antonia Fontenelle. A família do ator, que havia registrado o desaparecimento, só descobriu o crime, dois dias depois, após identificação no IML (Instituto Médico Legal).

Em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", em 2022, ela relembrou a morte do ex. "Nós nos separamos quando nosso filho tinha alguns meses, mas continuamos amigos. No dia do assassinato, Fernando tinha ido a um churrasco com o filho da atual mulher do pai dele. De lá, eles foram para um baile funk em Padre Miguel. Ele teria se engraçado com a mulher de um traficante. Esperaram ele ir embora e depois o executaram."

Ao saber que seu nome está em alta, nesta segunda-feira (24), por causa do ex, Antonia reagiu nos Stories: "Tentando entender. A novela recheada de bonita e o assunto mais procurado no Google sou eu? A conta não está fechando não", disse.



Exibida em 1988, a novela "Vale Tudo" tinha apenas dois atores negros no elenco: Fernando Almeida, que interpretou Gildo, e Zeni Pereira, que deu vida à empregada doméstica Zezé. O remake da novela, escrito por Manuela Dias, estreia de 31 na Globo e um elenco bem maior de atores negros: Taís Araújo (Raquel), Bella Campos (Maria de Fátima), Leandro Firmino (Jarbas), Belize Pombal (Consuelo) e mais.