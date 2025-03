Simony lembra batalha contra o câncer e celebra remissão - Reprodução / TV Globo

Publicado 24/03/2025 08:43 | Atualizado 24/03/2025 11:58

Rio - Simony participou do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (23), e relembrou a difícil luta contra o câncer no intestino, diagnosticado em agosto de 2022. Durante a atração, a cantora, que fez parte do grupo Balão Mágico, revelou o único pedido que fez a Deus nesse período desafiador.



"Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar viva, de poder ver meus filhos. Eu quero ver meus netinhos. Meu filho tem 11 anos ainda. E a única conversa que eu tive com Deus e que eu pedi pra ele foi que eu fiz muitas crianças felizes e que eu queria fazer o meu também, de 11 anos, que precisa muito de mim ainda", afirmou Simony, que é mãe de Ryan, Aysha, Pyetra e do caçula Anthony.



"Eu tive um câncer muito difícil. Meu médico me chama de 'milagre' quando eu apareço... porque realmente eu sou um milagre mesmo. Eu tive muita fé, eu sempre acreditei. Eu digo que eu nunca perdi uma batalha e eu não ia perder essa também", acrescentou.



Atualmente ela está em processo de remissão da doença. "Estou 1 ano e seis meses sem nenhuma célula cancerígena no corpo. Eu não fiz nenhuma cirurgia, eu fiz quimio e 33 rádio. Eu fiquei toda machucada... mas depois o tumor diminuiu para três e ele voltou de novo, aí eu fiquei careca, perdi cílios, perdi tudo, fiquei sem nenhum cabelo. Tive que refazer o tratamento, com esse tratamento novo que o médico trouxe, que é a imunoterapia, o tumor sumiu."



Por fim, a cantora deixou uma mensagem de esperança para aqueles que enfrentam a mesma batalha. "Eu quero dizer para você que está passando por isso, tenha muita fé, acredite no seu médico, faça o tratamento direitinho e tenha fé em Deus...", concluiu.