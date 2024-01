Isabelle e Davi foram os mais votados pelo público para entrar no BBB 24 - Reprodução

Publicado 08/01/2024 23:08 | Atualizado 09/01/2024 07:19

Rio - O "BBB 24" começou na noite desta segunda-feira e logo trouxe o resultado da votação que havia sido aberta durante o "Fantástico", no domingo. Os pipocas Isabelle, de 31 anos, e Davi, de 21, foram os mais votados pelo público e garantiram uma vaga no reality show. Após o anúncio, eles foram para um outro local para aguardar os outros participantes do puxadinho, que seriam escolhidos pelos próprios brothers que já estavam na casa mais vigiada do Brasil.

A manauara Isabelle é dançarina e sua jornada começou em uma gravidez complicada da mãe, aos 13 anos. A infância foi igualmente conturbada: passou fome e precisava pegar três ônibus para chegar à escola. Atualmente namorando, se considera protagonista da própria vida, se diz a verdadeira essência da mulher do Amazonas e deixa claro que não gosta de ser mandada nem contrariada. Além disso, confessa ser um pouco manipuladora. Isabelle afirma ser uma pessoa solar: ao mesmo tempo que ilumina, também queima. “Eu sou uma mulher aguerrida, carismática, destemida – tenho personalidade”, ressaltou.

Natural de Salvador, na Bahia, Davi é motorista de aplicativo. Ele se define como alguém muito animado, diferente da namorada, que, segundo ele, o acha “gaiato demais”. “Minha vida é um livro aberto. Sou alegre, sou divertido, sou pipoca, sou baiano”, diz. Também se considera comunicativo e insistente e acha que por isso, às vezes, acaba sendo tachado de chato.

Os outros 13 participantes do "puxadinho" se apresentaram para os 18 brothers anunciados anteriormente e participaram de uma votação. Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas Henrique foram as pessoas escolhidas pelos moradores da casa e também garantiram uma vaga no "BBB 24".