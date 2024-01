Giovanna revira os olhos para a gritaria de Maycon na prova do líder - Reprodução

Publicado 09/01/2024 08:56 | Atualizado 09/01/2024 08:58

Rio - O "BBB 24" mal começou, mas já tem participante desagradando o público. O ranço é tanto que a palavra "insuportável" já está entre os assuntos mais comentados do Twitter para se referir a Giovanna Pitel e a Maycon, mais conhecido como Tia da Merenda.

Os internautas repararam que Giovanna Pitel está constantemente com o semblante fechado e começaram a se perguntar o motivo de a jovem estar sempre com cara de quem não está gostando de alguma coisa. "Não sei se é muito cedo pra bater martelo, mas essa aqui é muito insuportável. Só fica com essa cara e forçando antipatia", disse uma pessoa no Twitter. "Essa querida com a mesma energia de insuportável da Maria", disse outro internauta, referindo-se a ex-participante do "BBB 22".

Uma das pessoas que irritou Giovanna Pitel durante a prova do líder foi Maycon, a Tia da Merenda. A câmera flagrou justamente o momento em que a jovem revira os olhos por conta da gritaria do rapaz. "Nossa, que cara chato! Não calou a boca desde o início da prova e pra piorar, é um papo INSUPORTÁVEL e muuuiiitoooo inconveniente. De bônus, ainda teve o lance do Vinicius. O tio da merenda será um ótimo primeiro eliminado. Na torcida pra que vá pro paredão e saia logo", disse um internauta.