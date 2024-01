Giovanna não reconhece Rodriguinho - Reprodução de vídeo

Publicado 09/01/2024 11:06

Rio - Giovanna cometeu uma grande gafe em seus primeiros momentos no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na noite desta segunda-feira. Após ser escolhida como uma das integrantes do 'Puxadinho', a nutricionista e modelo não reconheceu o cantor Rodriguinho, que foi vocalista do grupo Os Travessos.

Tudo aconteceu quando Rodriguinho, desclassificado da prova do líder, cumprimentou os novos moradores da casa. A moradora de Contagem, em Minas Gerais, então, perguntou: "Você é pipoca?". "Não, camarote", respondeu o cantor. "Quem é você?", quis saber a nutricionista. "Sou o Rodriguinho", explicou ele. Foi neste momento que Giovanna lembrou do artista. "Já chorei tanto com suas músicas. Adolescente lá chorando".

O momento viralizou nas redes sociais. "Imagina não conhecer o homem que foi vocalista dos Travessos", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Essa moça não mora no Brasil não, né? Porque a pessoa não saber que é o maior compositor e pagodeiro do Brasil desde os anos 90! Me poupe", opinou outro.

A Giovanna não conhecia o RODRIGUINHO kkkkkkkkk pqp



Imagina não conhecer o homem que foi vocalista dos TRAVESSOS pic.twitter.com/EqByQoglZz — Especialista em BBB MuitoHumilde (@muitohumildee) January 9, 2024

Essa moça não mora no Brasil não né? Pq a pessoa não saber que é o maior compositor e pagodeiro do Brasil desde os anos 90! Me polpe! — Renata Rocha (@Renatxynha) January 9, 2024