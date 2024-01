Wanessa Camargo no 'BBB 24' - Divulgação/Rede Globo

Publicado 09/01/2024 11:26

Rio - Wanessa Camargo parece ser uma pessoa mais tranquila do que se imagina. Isso porque a cantora se manteve calma durante a primeira prova do líder do "BBB 24".

Essa serenidade foi notada pelos telespectadores, que fizeram questão de comentar sobre o comportamento da filha de Zezé Di Camargo

"Até agora a Wanessa Camargo foi a mais inteligente na disputa da lama verde, porque ela não gastou energia e ainda foi de costas, deixando o rosto limpo… É a calmaria de quem já tem um carro na garagem e dinheiro para ser feliz!", disse uma internauta. "A Wanessa (pensando): 'Mas por que eu de deveria me humilhar por esse carrinho que não vale nem meu sapato?", ironizou outro.

Na primeira prova, que foi de resistência, os competidores tiveram que cumprir um pequeno circuito, em um tempo específico.