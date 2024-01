Rodriguinho se descuida durante banho - Reprodução de vídeo

Publicado 09/01/2024 12:54 | Atualizado 09/01/2024 12:59

Rio - O cantor Rodriguinho acabou se descuidando e mostrou mais do que devia no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. De sunga, o artista se atrapalhou enquanto lavava as partes íntimas no banho. Os internautas, claro, repercutiram o momento nas redes sociais, nesta terça-feira.

"Euforia de 1° dia, acompanhando meu ídolo em todos os cômodos. Vai tomar banho e já mostra tudo assim. Rodriguinho, o atrapalhado", disse um internauta, aos risos. "Rodriguinho todo atrapalhado no banho. Aparecendo tudo, meu Deus", reagiu outro. "Rodriguinho acabou de mostrar o pa* tomando banho", comentou uma terceira pessoa.

