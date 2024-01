Deniziane do 'BBB 24' - Divulgação/Rede Globo

Deniziane do 'BBB 24'Divulgação/Rede Globo

Publicado 10/01/2024 12:46

Rio - Deniziane contou para os seus seguidores nas redes sociais, antes de entrar no "BBB 24", que já se apaixonou por um traficante internacional.

"Conheci um cara no Instagram, e a gente começou a conversar. No decorrer disso, fui me apaixonando. Ele falava das coisas úteis da vida... Deus, família, as coisas que importam. Esse cara tinha um nível de vida superior que eu. Gostei dele porque ele não falava sobre o que tinha ou que era", começou ela.

"Foi um encontro perfeito. Nos beijamos no pôr do sol, parecia que tinha encontrado o homem da minha vida", continuou. Porém, o romance não deu certo e ele começou a namorar outra mulher.

"Eu chorava por causa desse homem! Com um tempo, ele sumiu, desativou o Instagram e fiquei sem contato nenhum. Eu decidi procurar o nome dele no Google depois de um ano e meio que ficamos. Quando fui procurar estava lá: preso por tráfico internacional de drogas. Na época foi um baque, fiquei muito assustada. Foi me procurar para pedir desculpa pelo o que tinha feito comigo. Eu falei que desculpava, mas que cada um faz o que quer na vida", finalizou.

A jovem de 29 anos é a primeira líder da temporada , após ficar por quase 19 horas em pé na dinâmica da Prova de Resistência.