Publicado 10/01/2024 11:30

Rio - Wanessa Camargo falou sobre a relação entre o ex-marido, Marcus Buaiz, e Isis Valverde durante uma conversa com Isabelle, no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira. A cantora definiu a atriz como uma pessoa gente boa e contou para a colega de confinamento que os filhos, José Marcos e José Francisco, frutos do relacionamento com o empresário, gostam dela.

"Ele [Marcus Buaiz] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina (Isis Valverde) é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", afirmou a filha de Zezé di Camargo, que namora Dado Dolabella.