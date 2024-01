Yasmin Brunet e Vanessa Lopes se acertam - Reprodução de vídeo

Publicado 10/01/2024 06:00

Rio - Desde que os nomes de Yasmin Brunet, ex-mulher de Gabriel Medina, e Vanessa Lopes, ex-affair do surfista, foram anunciados no grupo 'camarote', do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, os internautas imaginaram que elas iriam se estranhar no reality show devido ao passado amoroso. Porém, aconteceu exatamente ao contrário. As artistas mostraram que não vão dar espaço para rivalidade feminina e fizeram uma espécie de "acerto de contas" logo na estreia do programa, nesta segunda-feira.

Assim que entraram na casa, as duas se abraçaram. Em sua apresentação, a filha de Luiza Brunet disse que as pessoas não a conheciam a fundo. "O que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente". A influenciadora concordou, e a modelo disparou: "Depois preciso conversar com você sobre a nossa fofoca". "Verdade", reagiu Vanessa.

Mais tarde, durante uma conversa com outros participantes no quarto, Yasmin contou que soube através dos cristais que a criadora de conteúdo participaria do reality show. "Pedi para os meus cristais me mostrarem quem vinha, e só me mostravam ela". A loira também elogiou a jovem. "A gente nunca conversou... Gosto dela. Eu acho ela feliz, animada, jovem. Quero que tudo que aconteceu fora dessa casa fique fora da casa".



Em outro momento, Yasmin e Vanessa conversaram na cozinha e assumiram o medo que tinham de se encontrarem no programa. "Eu sonhei (que você ia entrar), acordei tendo uma crise de ansiedade. A gente nunca sabe a vibe que a pessoa está, se ela vai querer conflito", comentou Yasmin. "Porque a gente se conhece e não se conhece. Fiquei com medo", disse a criadora de conteúdo.

"Fiquei com medo também. Independente de quem estivesse lá dentro, eu queria deixar tudo que aconteceu fora desse casa fora dessa casa. A real é que nem eu nem você fizemos nada, foi um negócio que saiu e as pessoas assumiram coisas. Óbvio que fiquei muito p*ta, muito chateada, mas assim, eu meio que foquei numa pessoa que não tinha nada com a situação, porque eu nem te conhecia", completou. "Só de você falar isso eu já fico muito feliz. Acho que é isso, estou aliviada. Cara, eu falei, vou me prometer que não vou julgar ninguém por nada que eu sei da pessoa, vou deixar para conhecer a pessoa", respondeu Vanessa.

Além da paz selada entre Vanessa e Yasmim, a estreia do foi bem movimentada! Teve emoção, escolha de novos participantes, gafe de uma integrante do 'puxadinho', prova do líder — de resistência e mais! Ligados em tudo o que acontece na casa, os internautas também repercutiram alguns momentos nas redes sociais.

Após terem os perfis anunciados no "Fantástico", no último domingo, Davi e Isabelle foram os eleitos pelo público para entrar no reality e estão imunes nesta primeira semana. Natural de Salvador, na Bahia, Davi tem 21 anos e é motorista de aplicativo. Namora uma mulher que tem quase o dobro de sua idade, só tem 23 seguidores no Tik Tok e não tem televisão em casa. Isabelle, dançarina e influenciadora manauara de 31 anos, tem um papagaio e uma arara de coração, nunca ficou com famosos, está solteira e tem uma composição para ela no Boi Garantido. Em uma dinâmica, mais seis brothers foram escolhidos pelos competidores que já estavam confinados.

Foram eles: a doceira Raquele, de 22 anos, a advogada criminalista Thalyta, de 26, a nutricionista Giovanna, de 27;o motoboy Juninho, de 41, o professor de educação física Lucas Henrique, de 29, e o professor de Geografia, Michel, de 32.

Surpresa em ver Wanessa

A reação de Isabelle, integrante do 'Puxadinho' que entrou depois dos primeiros participantes, ao ver Wanessa Camargo retornando da prova do líder viralizou nas redes sociais. A manaura ficou chocada e levou a mão a boca ao notar que a cantora estava no elenco do programa. A atitude da dançarina viralizou. "Eu teria a mesma reação da Isabelle se estivesse dividindo o mesmo ambiente que Wanessa Camargo", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "A Isabelle passada que a Wanessa Camargo está lá (eu também)", disse outro. E por falar em Wanessa, Zilu se surpreendeu ao ver a filha fazendo uma tarefa cotidiana. "Gente, é a primeira vez que vi minha filha lavando louça!", disse aos risos.

Gafe

Giovanna cometeu uma gafe em seus primeiros momentos no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Após ser escolhida como uma das integrantes do 'Puxadinho', a nutricionista e modelo não reconheceu o cantor Rodriguinho, que foi vocalista do grupo Os Travessos. Tudo aconteceu quando Rodriguinho, desclassificado da prova do líder, cumprimentou os novos moradores da casa. A moradora de Contagem, em Minas Gerais, então, perguntou: "Você é pipoca?". "Não, camarote", respondeu o cantor. "Quem é você?", quis saber a nutricionista. "Sou o Rodriguinho", explicou ele. Foi neste momento que Giovanna lembrou do artista. "Já chorei tanto com suas músicas. Adolescente lá chorando". O momento viralizou nas redes sociais.

Clima de paquera

Parece que o clima de paquera já está rolando na casa do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. Durante uma conversa com Rodriguinho e Fernanda, na madrugada desta terça-feira, Giovanna Pitel revelou que percebeu o interesse de Nizam em uma sister. "Já mudei o casal... Nizam já está ali no negocinho com Giovanna", afirmou a assistente social, se referindo a nutricionista, que faz parte dos integrantes do 'Puxadinho'. O cantor concordou com a alagoana. "A Giovanna é mais a cara dele". Em seguida, ele perguntou com quem ela achava que o executivo de contas internacional se envolveria. "Vanessa", respondeu Giovanna Pitel. Rodriguinho, que era vocalista do grupo Os Travessos, discordou. "Aquela criança lá? Não, ela tem 22 anos. A outra é mais mulherão, a Giovanna. A Vanessa é menininha". Fernanda concordou com o pagodeiro. "A outra é mais para frente".

Participantes desagradam internautas

Em apenas um dia, os internautas já pegaram ranço de dois participantes: Giovanna Pitel e Maycon, mais conhecido como Tia da Merenda. A palavra "insuportável" foi usada para se referir aos brothers e chegou a ficar entre assuntos mais comentados do Twitter. Os usuários da rede social notaram que Giovanna Pitel está constantemente com o semblante fechado e começaram a se perguntar o motivo de a jovem estar sempre com cara de quem não está gostando de alguma coisa. Uma das pessoas que irritou a modelo durante a prova do líder foi Maycon, a Tia da Merenda.

A câmera flagrou justamente o momento em que a jovem revira os olhos por conta da gritaria do rapaz. "Nossa, que cara chato! Não calou a boca desde o início da prova e pra piorar, é um papo insuportável e muito inconveniente. De bônus, ainda teve o lance do Vinicius. O tio da merenda será um ótimo primeiro eliminado. Na torcida pra que vá pro paredão e saia logo", disse um internauta.

Vale lembrar que Maycon escolheu Vinicius, que é PCD, para o desafio da prova do líder logo nos primeiros minutos da disputa. O paratleta teve que retirar sua prótese para participar. "O tempo irá inocentar nossa querida Giovanna e a caras e bocas dela começarão a fazer sentido", disse outro internauta a respeito de Maycon e Giovanna Pitel.

Sem padrões

As ex-BBBs Barbara Heck e Nati Casassola se irritaram e soltaram o verbo nas redes sociais após os integrantes do reality deixarem de fora as pessoas consideradas "padrão" na dinâmica do reality para decidir os participantes do Puxadinho. "Falou que é favelado: já ganhou", disparou a ex-BBB Barbara Heck no Twitter. "O ódio que o povo tem das padrão, gente. Credo", completou a loira. Após receber muitas críticas, Barbara tentou se explicar. "Cara, acho que vocês não entenderam. Usei as palavras dele (do participante que disse ser favelado). Falei que com esse argumento ele seria escolhido (e foi). Não é nenhum preconceito com pessoas da favela, pelo amor de Deus!", garantiu. "Apaguei o tweet só porque já estão tirando de contexto. Mas quem estava assistindo entendeu. Eu tinha até esquecido a quantidade de gente burra nessa rede".

Natalia Casassola, que participou do "BBB 8" e do "BBB 13", também criticou a dinâmica. "Vocês estão acompanhando essa palhaçada de dinâmica? Elegeram mais seis integrantes, colocaram mais seis integrantes na casa do BBB 24. Está igualzinho na edição 2004 que eu participei. Tipo assim, ficou nítido o negócio de preconceito nessa dinâmica. Eu achei péssima a ideia", opinou.