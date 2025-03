Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram

Publicado 24/03/2025 18:46 | Atualizado 24/03/2025 19:40

Rio - Nesta segunda-feira (24) a atriz Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais fotos de maiô e celebrou o início de seu mês astral. Como ariana e aniversariante do dia 14 de abril, ela brincou com a mudança no ciclo astrológico. Os fãs, por sua vez, não pouparam elogios nos comentários.

"Sol está em Áries, né?", escreveu a artista na legenda. Ela usava um maiô branco combinado com uma camisa listrada em azul e branco, e uma jaqueta verde.

Além das fotos, a estrela também compartilhou um meme que ilustra o Sol em Áries, mostrando uma influenciadora acendendo um incenso com uma chama intensa gerada por um aerosol.



A referência ao signo de Áries não passou despercebida pelos internautas, que aproveitaram para elogiá-la. Uma usuária comentou: “Agora sim que o mundo pega fogo! Segura que lá vem ela!” Outra escreveu: “Maravilhosa!”.

Paolla Oliveira interpretará Helena Roitman no remake de 'Vale Tudo', a próxima novela das 9 da Rede Globo, que estreia no dia 31 de março.

Veja o post: